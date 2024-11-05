По словам эксперта, все это закончится на уровне тактического ядерного оружия, когда Соединенные Штаты и Россия не станут обмениваться стратегическими ядерными ударами. "И это уже не третья мировая война, это другого рода военный конфликт, намного более выгодный России и дающий ей огромные преимущества", - подчеркнул он.

Яков Кедми также отметил, что эффективность западного оружия в Украине резко понижается с использованием "Орешника". "Конфликт с военной точки зрения идет к быстрому завершению уже в течение 2025 года без каких-либо шансов на Западе изменить что-то на театре военных действий в Украине, - считает эксперт. - У них нет ничего противостоящего "Орешнику", ни одного вида оружия, которое может усилить или укрепить украинскую армию и повысить эффективность ее военных действий. Они будут только понижаться".