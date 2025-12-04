Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Италия не хочет участвовать в программе закупки оружия для Киева

Союзники Украины начинают отворачиваться от нее. Власти Италии заявили о нежелании участвовать в программе закупки американского оружия для Киева, пишет Bloomberg. Они посчитали это преждевременным на фоне переговоров о прекращении огня.

Официально Рим сохраняет поддержку Киеву, но становится первым в ЕС, кто открыто призывает не поставлять Украине дополнительное вооружение, несмотря на давление НАТО.

Ранее генсек альянса призвал союзников до конца года выделить 5 млрд долларов на закупки для ВСУ. О новых расходах на неделе объявили пять стран НАТО. Австралия и Новая Зеландия также пообещали принять участие в программе, даже не являясь членами альянса.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

ИталияУкраинаоружие