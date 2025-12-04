Италия не хочет участвовать в программе закупки оружия для Киева

Союзники Украины начинают отворачиваться от нее. Власти Италии заявили о нежелании участвовать в программе закупки американского оружия для Киева, пишет Bloomberg. Они посчитали это преждевременным на фоне переговоров о прекращении огня.

Официально Рим сохраняет поддержку Киеву, но становится первым в ЕС, кто открыто призывает не поставлять Украине дополнительное вооружение, несмотря на давление НАТО.