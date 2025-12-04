3.74 BYN
2.91 BYN
3.39 BYN
Италия не хочет участвовать в программе закупки оружия для Киева
Автор:Редакция news.by
Союзники Украины начинают отворачиваться от нее. Власти Италии заявили о нежелании участвовать в программе закупки американского оружия для Киева, пишет Bloomberg. Они посчитали это преждевременным на фоне переговоров о прекращении огня.
Официально Рим сохраняет поддержку Киеву, но становится первым в ЕС, кто открыто призывает не поставлять Украине дополнительное вооружение, несмотря на давление НАТО.
Ранее генсек альянса призвал союзников до конца года выделить 5 млрд долларов на закупки для ВСУ. О новых расходах на неделе объявили пять стран НАТО. Австралия и Новая Зеландия также пообещали принять участие в программе, даже не являясь членами альянса.