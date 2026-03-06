3.74 BYN
Италия отказала США в использовании своих баз для атак на Иран
Автор:Редакция news.by
Италия США не помощница. Премьер страны Джорджа Мелони четко обозначила пределы - американские военные базы на территории страны могут использоваться исключительно для логистических операций, но не для наступательных действий против Ирана.
Позиция Италии отражает осторожный подход европейских союзников на фоне эскалации конфликта вокруг Исламской Республики: Рим подтверждает приверженность обязательствам НАТО, но исключает прямое участие в боевых действиях.
Одновременно Италия планирует направить в страны Персидского залива системы ПВО, антидроновые и противоракетные комплексы для защиты союзников в регионе.