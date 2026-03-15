Италия рассматривает возвращение к атомной энергетике
Автор:Редакция news.by
Власти Италии планируют возродить атомную энергетику спустя почти 40 лет после закрытия последнего реактора.
Как сообщает Bloomberg премьер-министр Джорджа Мелони уже консультируется с экспертами и обсуждает планы реанимации технологии. Итальянские чиновники посетили Канаду для изучения разработок и обратились за консультациями к Франции.
Причиной стали высокие цены на энергоносители. Италия сильно зависит от импорта газа. Ситуация усугубилась из-за конфликта на Ближнем Востоке.