Италия запретила США использовать свои базы

Вашингтон теряет опору в Средиземноморье: вслед за Испанией об отказе поддерживать американскую авантюру против Ирана заявила Италия.

Рим официально запретил ВВС США использовать авиабазу Сигонелла в Сицилии, а также военно-морские объекты страны для нанесения ударов по иранской территории.

Было подчеркнуто: Италия не намерена становиться соучастником конфликта, который раздувается в нарушение международного права. При этом Рим пытался сохранить решение в тайне от общественности. "Запрет неизбежно повлияет на отношения между Италией и США", отмечает Corriere della Sera, допуская, что ситуация, вероятно, приведет к дипломатическому кризису.