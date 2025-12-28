Итоги года в международной повестке. Она выдалась крайне насыщенной. В духе года Змеи: пока кто-то извивался и шипел, бросая на ветер скользкие обещания и ядовитые реплики, другие подарили миру примеры мудрости, целеустремленности и способности к трансформации.

Чтобы оценить весь этот калейдоскоп событий, мы переносимся на альтернативную премию "Золотой глобус" по итогам года. Здесь награды получают не актеры кино, а сценаристы международных кризисов и постановщики громких скандалов.

На этой сцене нет привычных красных дорожек. Вместо них закрытые границы, энергетические кризисы, провальные сделки и громкие заявления. Атмосфера накалена, интрига сохранена.

Сегодня чествуем тех, кто весь год работал не покладая рук, чтобы попасть в номинации. Актеры громких событий, режиссеры трагикомедий, постановщики фарсов и создатели разрушенных декораций.

Когда дурной пример заразителен. Обе страны этой осенью отличились временным полным закрытием границ с Беларусью. Польша предлогом проведение учений Союзного государства. Правда, сами маневры предусмотрительно перенесли вглубь Беларуси, чтобы продемонстрировать дружелюбие. Но зачем учитывать факты, если можно разыграть драму для публики?

Литва пошла еще дальше - в одностороннем порядке закрыла наземные пункты пропуска под предлогом борьбы с собственными контрабандистами. Итог оказался предсказуем: гора убытков, дискредитация самих себя в глазах партнеров и репутация режиссеров провального шоу.

Режиссеры страха и сценаристы паники. Победители в номинации "Самые дорогие декорации" - Польша и Литва - продолжают подсчитывать убытки.

8 февраля она торжественно хлопнула дверью и разорвала связи с БРЭЛЛ. Спойлер: постскриптум оказался длиннее самого фильма. Энергетические проблемы, политические склоки, экономические трудности, энергетическая уязвимость и зависимость. Малометражка, которая оставила зрителей с ощущением полнометражной трагедии.

номинация "Короткометражный фильм"

Раскольцованная Прибалтика - победитель в номинации "Короткометражный фильм". Кино на один день, но расплачиваться за "билеты" местные жители будут долго.

История о разводе старой пары, где обещания “остаться друзьями” звучат как реплики из дешевой мелодрамы. Многолетний трансатлантический статус-кво разрушил совместный быт. Не сошлись характерами по вопросам миграции, торговых пошлин, свободы слова и урегулирования украинского конфликта.

Когда один тянет направо, а другие налево. "Лучший фильм-драма" - разлад в отношениях США и Евросоюза.

От утопий к сделкам, от обещаний к разногласиям. Документ, который меняет облик при каждом новом прочтении. Сегодня он обещает мир, завтра диктует уступки, а послезавтра превращается в зеркало, отражающее амбиции. "Метаморфозы", которые теперь знакомы не только героям Овидия.

Сокращенный с 28 до 19 пунктов. Победитель в номинации "Лучший адаптированный сценарий" - мирный план Трампа по урегулированию украинского конфликта.

Опорная точка не только для решения украинской проблемы, но и фундамент для восстановления доверительных отношений между Москвой и Вашингтоном. Переговоры проходили в узком составе "три на три" и продолжались почти 3 часа. События, благодаря которым 15 августа вошло в историю. Потепление несмотря на холод.

"Встреча года" - первый за долгое время саммит президентов России и США в американском Анкоридже.

По ком звонит колокол? Этого не узнать полякам. 6 августа в Вавельском соборе Кракова должен был зазвонить знаменитый колокол Зигмунт в честь инаугурации Кароля Навроцкого. Но звонари ушли в отпуск. Итог: главный саундтрек года - тишина. Традиция нарушена впервые за очень долгое время, это молчание стало громче любого звона.

"Лучшая музыка к фильму"- ее отсутствие. Исход выборов, обостривший внутрипольское политическое противостояние, и оставшаяся без изменений внешняя агрессивная политика Варшавы.

Прибыль ушла в занос. Заводы закрываются, доверие граждан падает, конкуренты обгоняют. Европа хотела "зеленого будущего", но получила красный сигнал тревоги.

Номинация "Худшие кассовые достижения" уходит в Германию. Немецкий автопром едет на ручнике, совокупная операционная прибыль Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz рухнула почти на 76 % в III квартале.

"Крыша" для американских спецслужб уехала. На протяжении десятков лет под тщательным контролем ЦРУ - так проходила "демократизация" и борьба за "умы". Среди проектов мягкой силы с твердой валютой - бесконечное множество подрывных программ с цветным сценарием.

"Лучший монтаж" - ликвидация USAID. Целую организацию вырезали из кадра. Власти закрыли 83 % программ агентства, оставшиеся перешли под контроль Госдепа.

Музей лишился драгоценностей, а весь мир - иллюзий. Галерею Аполлона "обнесли" за 7 минут без единого выстрела на глазах у туристов. Грабители в строительной "корзине" поднялись к окну хранилища и разбили стекло, а чтобы не вызывать подозрений, оделись в униформу работников музея.

"Лучший арт-хаус" - ограбление Лувра - не просто дерзкий эпизод, а культурный удар, подаривший миру новый экспонат: картину общей преступности в Европе.

И дополнительная награда сегодняшней премии. Главная актриса европейской сцены снова доказала: ее кресло крепче, чем сама европейская демократия. Вотумы недоверия приходят и уходят, но мандат остается. За последние полгода на корабле ЕС случилось 3 бунта: евродепутаты пытались вынести ее за борт, но каждый раз спектакль заканчивался одинаково.

Критики называют это "чудом", зрители - "фарсом". Спецприз "непотопляемый мандат" достается главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.