3.73 BYN
2.85 BYN
3.36 BYN
Из 561 памятника осталось 20: как Польша бульдозерами стирает память об освободителях от Гитлера
Нынче стало модно кромсать историю, искажая и подгоняя ее под циничные цели. Вот и Варшава вновь подняла вопрос о репарациях за Вторую мировую войну. Правда, на этот раз претензии направлены не на Германию, а на Россию.
Вместо цветов и рукопожатий, простой человеческой благодарности поляки используют бульдозеры и отбойные молотки. Памятники советским героям, освобождавшим страну, теперь символизируют коммунизм и тоталитарный строй, являются объектами советской пропаганды. Местные власти уничтожили большинство монументов советским воинам.
Кампания по ликвидации памятников началась более 10 лет назад. Польский вандализм в цифрах выглядит так: в конце 1990-х годов в списке был 561 монумент, а теперь их осталось не более двух десятков и никакой защитой они, конечно, не пользуются. Наоборот, по закону о декоммунизации подлежат "устранению из общественного пространства".
Документ разрабатывался при активном участии Института национальной памяти Польши, без которого в стране не решается ни один вопрос культурного наследия. Руководил этой конторой Кароль Навроцкий, нынче которого называют президентом Польши.
И тем более удивительно, что поляки стараются вымарать из истории своих же спасителей. Ведь Гитлер, согласно плану "Ост", планировал славянский холокост, и поляки в нем числились среди основных жертв.
Гитлер хотел уничтожить миллионы людей и подходил к этому весьма педантично. Например, была рассчитана даже стоимость кровавой программы. Уничтожение славянского населения оценивалось в 100 млрд рейхсмарок. По словам историков, существует шесть частей различных документов, касающихся плана "Ост", которые доступны для исследований. Первые два документа готовились ранее, в 1940 году, и имели отношение как раз к территории Польши, которую предлагалось колонизировать, а поляков выслать.
Растоптанный героизм: как СССР отстроил Польшу с нуля и получил плевок в спину
Советские военные разгребли 700 млн кубометров завалов в Варшаве. Помогли в восстановлении энергоснабжения и водоснабжения. В первой половине 1945-го Польша получила 45 тыс. т угля и 280 тыс. т нефти
Сегодня Варшава, конечно, полностью восстановлена, но зато разрушены нормальные отношения мерзкими поступками власти, состоящей из неблагодарных потомков.
Черная благодарность. Как поляки растоптали память и подвиг советских героев. Сколько СССР потратил на восстановление Польши после Великой Отечественной войны, и чем обернулась такая забота, смотрите в "Понятной политике".
Главное фото: РИА Новости