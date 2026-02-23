Нынче стало модно кромсать историю, искажая и подгоняя ее под циничные цели. Вот и Варшава вновь подняла вопрос о репарациях за Вторую мировую войну. Правда, на этот раз претензии направлены не на Германию, а на Россию.

Вместо цветов и рукопожатий, простой человеческой благодарности поляки используют бульдозеры и отбойные молотки. Памятники советским героям, освобождавшим страну, теперь символизируют коммунизм и тоталитарный строй, являются объектами советской пропаганды. Местные власти уничтожили большинство монументов советским воинам.

Скриншот цитаты Андрея Ордаша news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9932633d-ca6a-48d5-94e9-b0afa43923f1/conversions/db51c370-3e3a-4424-8081-a6151f2551f8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9932633d-ca6a-48d5-94e9-b0afa43923f1/conversions/db51c370-3e3a-4424-8081-a6151f2551f8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9932633d-ca6a-48d5-94e9-b0afa43923f1/conversions/db51c370-3e3a-4424-8081-a6151f2551f8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9932633d-ca6a-48d5-94e9-b0afa43923f1/conversions/db51c370-3e3a-4424-8081-a6151f2551f8-xl-___webp_1920.webp 1920w

Кампания по ликвидации памятников началась более 10 лет назад. Польский вандализм в цифрах выглядит так: в конце 1990-х годов в списке был 561 монумент, а теперь их осталось не более двух десятков и никакой защитой они, конечно, не пользуются. Наоборот, по закону о декоммунизации подлежат "устранению из общественного пространства".

Скриншот экрана сайта "Минская правда" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/72ef54d2-55b1-4037-b247-d5f3a91da9a6/conversions/7c1ab99f-9bfb-4fcd-bb30-df3da2f77392-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/72ef54d2-55b1-4037-b247-d5f3a91da9a6/conversions/7c1ab99f-9bfb-4fcd-bb30-df3da2f77392-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/72ef54d2-55b1-4037-b247-d5f3a91da9a6/conversions/7c1ab99f-9bfb-4fcd-bb30-df3da2f77392-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/72ef54d2-55b1-4037-b247-d5f3a91da9a6/conversions/7c1ab99f-9bfb-4fcd-bb30-df3da2f77392-xl-___webp_1920.webp 1920w

Документ разрабатывался при активном участии Института национальной памяти Польши, без которого в стране не решается ни один вопрос культурного наследия. Руководил этой конторой Кароль Навроцкий, нынче которого называют президентом Польши.

Скриншот экрана сайта "Минская правда" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5774b1b8-743c-4ad3-9969-6052329698e5/conversions/881d10d9-fca7-46e2-a016-d2bfa1e4cce6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5774b1b8-743c-4ad3-9969-6052329698e5/conversions/881d10d9-fca7-46e2-a016-d2bfa1e4cce6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5774b1b8-743c-4ad3-9969-6052329698e5/conversions/881d10d9-fca7-46e2-a016-d2bfa1e4cce6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5774b1b8-743c-4ad3-9969-6052329698e5/conversions/881d10d9-fca7-46e2-a016-d2bfa1e4cce6-xl-___webp_1920.webp 1920w

И тем более удивительно, что поляки стараются вымарать из истории своих же спасителей. Ведь Гитлер, согласно плану "Ост", планировал славянский холокост, и поляки в нем числились среди основных жертв.

Гитлер хотел уничтожить миллионы людей и подходил к этому весьма педантично. Например, была рассчитана даже стоимость кровавой программы. Уничтожение славянского населения оценивалось в 100 млрд рейхсмарок. По словам историков, существует шесть частей различных документов, касающихся плана "Ост", которые доступны для исследований. Первые два документа готовились ранее, в 1940 году, и имели отношение как раз к территории Польши, которую предлагалось колонизировать, а поляков выслать.

Растоптанный героизм: как СССР отстроил Польшу с нуля и получил плевок в спину Советские военные разгребли 700 млн кубометров завалов в Варшаве. Помогли в восстановлении энергоснабжения и водоснабжения. В первой половине 1945-го Польша получила 45 тыс. т угля и 280 тыс. т нефти 23.02.2026 22:04

Сегодня Варшава, конечно, полностью восстановлена, но зато разрушены нормальные отношения мерзкими поступками власти, состоящей из неблагодарных потомков.

Черная благодарность. Как поляки растоптали память и подвиг советских героев. Сколько СССР потратил на восстановление Польши после Великой Отечественной войны, и чем обернулась такая забота, смотрите в "Понятной политике".