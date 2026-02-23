Растоптанный героизм: как СССР отстроил Польшу с нуля и получил плевок в спину

Варшаву сегодня называют одним из самых красивых городов Европы, а ее старый город уже почти полвека внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. А ведь всего этого могло и не быть. Современная Польша своим выживанием и существованием обязана подвигу советских солдат, погибших на территории этой страны. Полегло, по подсчетам, 600 тыс. человек.

17 января 1945 года Красная армия освободила Варшаву, и перед бойцами предстал мертвый город. Гитлеровцы разрушили практически все. Левобережная часть Варшавы была уничтожена на 90 %. Город в буквальном смысле возрождали из пепла. Разрушения называли тотальными. Немцы на 90 % уничтожили польские промышленные предприятия и исторические памятники, а от жилых зданий сохранилось не более трети.

Реконструкция Варшавы стала одним из самых масштабных проектов 20 века. Польше компенсировали половину затрат на восстановление исторического центра. А достопримечательности в нем воссозданы из советского цемента и советской арматуры.

И еще несколько важных моментов. Решение о восстановлении Варшавы принято Генералиссимусом СССР Иосифом Сталиным в то время, когда война еще не была закончена, а многие советские города также утопали в руинах и нуждались в помощи. Для взаимодействия с Польшей была создана специальная экономическая комиссия, а возглавил ее Василий Пронин.

Советские военные разгребли 700 млн кубометров завалов в Варшаве. Помогли в восстановлении энергоснабжения и водоснабжения. Город, кстати, до сих пор на 50 % построен из советских стройматериалов. Самое высокое здание в 42 этажа было подарком от страны Советов - в 1950-х годах был возведен Дворец науки и культуры.

Польские власти сегодня обо всем вышесказанном стараются не вспоминать, а действия Красной армии в Польше называют "повторной оккупацией", обвиняя СССР во всех смертных грехах. Уже много лет день освобождения Варшавы от фашистов не отмечается.

Еще гремели бои, а на разрушенную территорию Польши из СССР пошли эшелоны с продовольствием и не только. Уже в первой половине победного 1945 года Польша получила 45 тыс. т угля и 280 тыс. т нефти.

Весомой поддержка была и дальше, хотя и советским людям в то непростое время она была бы весьма кстати. В апреле 1945-го СССР передал Польше 90 тыс. голов крупного рогатого скота, 40 тыс. овец и 20 тыс. свиней - их раздали крестьянам. От армии поступило 150 тыс. т зерна, десятки миллионов метров материи, сотни тысяч тонн хлопка.

СССР давал Польше займы на очень мягких условиях - всего 2 % в год. Только в 1945-м под такой символический процент было выделено 50 млн рублей на восстановление и 10 млн долларов для внешней торговли. Спустя пару лет валютный займ вырос уже в 2,5 раза - до 27 млн долларов.

В 1956 году в Москве обнаружили, что у Польши есть задолженность в 2,3 млрд рублей, но ее списали в знак поддержки, при этом выдали еще и новый кредит на 800 млн рублей. В 1990 году СССР, уже будучи при смерти, простил Польше еще 5,5 млрд рублей долга.

Силами советских специалистов в Польше появились сотни промышленных предприятий - автомобильный завод в Варшаве, металлургический завод в Новой Гуте. В 1959-м СССР передал производство самолетов Ан-2, в 1965-м - вертолетов Ми-2.

А еще были построены дома, школы, порты, стадионы, научные учреждения… Советские воины восстановили 10 тыс. км железнодорожных путей, 63 станции, 8 депо, 30 км мостов, Варшавскую электростанцию, 16 тыс. отравленных или взорванных колодцев отступающими немцами, автомобильные дороги. Помимо этого, советские саперы обезвредили 2 млн мин и авиабомб.

Черная благодарность. Как поляки растоптали память и подвиг советских героев. Сколько СССР потратил на восстановление Польши после Великой Отечественной войны, и чем обернулась такая забота, смотрите в "Понятной политике".