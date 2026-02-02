3.75 BYN
Из латвийской больницы уволили 49 человек с белорусскими и российскими паспортами
Автор:Редакция news.by
В латвийском Даугавпилсе из региональной больницы уволили 49 человек, имеющих гражданство Беларуси или России.
Людей, многие из которых живут в республике десятки лет, объявили угрозой национальной безопасности и лишили работы. Причем всех в один день, без компенсаций или выходных пособий. Кроме того, в Службу госбезопасности был направлен запрос на повторную проверку семи бывших работников больницы.
При этом Минздрав Латвии не смущает ни факт дискриминации, ни дефицит медперсонала в больницах.
Сообщается и о других случаях увольнений - ранее от россиян и белорусов избавилось руководство водоканала и очистных сооружений Даугавпилса.