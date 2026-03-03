Из-за атаки на Иран цены на газ в Британии выросли на 93 %

Эскалация на Ближнем Востоке нанесла удар по энергобезопасности Европы. Цены на электроэнергию выросли вдвое. Причина - Иран обещал атаковать танкеры в Ормузском проливе.

Газ подорожал до 700 евро, а нефть - до 80. На заправках - паника. Стоимость топлива накануне взлетела на треть, на АЗС образовались гигантские очереди. В Великобритании цены на газ с начала войны на Ближнем Востоке выросли на 93 %.

Больше всего пострадали "балтийские тигры", так неосторожно вышедшие из надежного энергокольца БРЭЛЛ. Если 28 февраля 1 мегаватт здесь стоил 80 евро, то уже 3 марта электричество продают за 170 евро и выше.