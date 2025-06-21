Из-за авиаударов Израиля погибли пять военнослужащих КСИР

Армия Израиля заявила о начале новой волны авиаударов по ракетным складам и объектам пусковой инфраструктуры в центральной части Ирана.

По данным Тегерана, погибли 5 военнослужащих Корпуса стражей исламской революции. ЦАХАЛ сообщил, что ликвидированы 2 высокопоставленных члена сил специального назначения "Аль-Кудс". Иранские источники ранее заявляли об ударах по ядерному исследовательскому комплексу в Исфахане, а также городу Кум, где погиб 1 человек. Тегеран отвечает на удары. ЦАХАЛ также сообщил об успешном перехвате нескольких иранских беспилотников. Ночью в Тель-Авиве работала ПВО, перехватывая иранские ракеты. Обломки снаряда упали на жилой дом, после чего начался пожар.

США продолжают стягивать войска на Ближний Восток. Два военно-транспортных самолета Lockheed C-5М Super Galaxy направлены в район Персидского залива. Ранее туда же была переброшена авианосная ударная группа и десятки самолетов-заправщиков. Израиль ожидает, что США вступят в конфликт с Ираном. Однако президент США Дональд Трамп заявил, что повременит с решением еще две недели, но не сомневается в том, что Тегеран был близок к тому, чтобы создать ядерное оружие. А глава разведки, который заявлял обратное, по словам Трампа, ошибается. Глава Белого дома также прокомментировал ситуацию вокруг переговоров по украинскому конфликту. Он предупредил круги в США, призывающие Киев к продолжению боевых действий, а не к ведению мирных переговоров с Москвой, быть осторожнее в высказываниях.

Дональд Трамп: "Люди должны быть очень осторожны с тем, что говорят. Им нужно внимательно следить за словами, потому что их язык может доставить им много неприятностей".