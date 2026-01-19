Из-за лесных пожаров в Чили погибли 16 человек

16 человек погибли из-за лесных пожаров в Чили. Мощное пламя уничтожило более 30 га леса и 7 жилых домов. На борьбу со стихийным бедствием брошены почти 4 тыс. пожарных. Свыше 50 тыс. жителей эвакуированы, в некоторых регионах объявлен режим катастрофы. Пожары начались вечером 17 января на фоне сухой и жаркой погоды, зафиксированы 25 очагов возгорания.