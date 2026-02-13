3.72 BYN
Из-за мощного шторма во Франции пострадали более 30 городов
Автор:Редакция news.by
Во Франции продолжает бушевать мощный шторм, уже пострадали более 30 городов. В ряде департаментов введен красный уровень опасности.
Стихия оставила жителей западной и южной Франции без электричества: обесточено 900 тыс. домов. Порывы ветра превышают 160 км/ч.
Серьезно пострадала и инфраструктура: нарушено транспортное сообщение, приостановлено движение поездов. В нескольких южных департаментах закрыты школы.
Кроме того, из-за риска схода лавин закрыли ряд горнолыжных курортов в Альпах.