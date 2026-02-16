Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Из-за недальновидности властей население Польши ждет доплата за отопление

Поляков ждут существенные доплаты за отопление из-за суровой зимы, отмены льгот и политики властей, а точнее - из-за недальновидности властей.

Еще в июле 2025 года завершилась так называемая заморозка цен на тепло, и в новый отопительный сезон Польша впервые вошла без каких-либо "тарифных щитов". Такая недальновидность обойдется полякам очень дорого. Одному из жителей Варшавы уже пришел дополнительный счет на 340 долларов только за отопление.

А ведь ситуация с платежеспособностью населения там уже плачевная. Согласно европейскому исследованию, каждый четвертый поляк признает значительное ухудшение материального положения на фоне низких зарплат.

