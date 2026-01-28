3.74 BYN
Из-за падения рейтинга до 38 % Трамп умеряет жесткость своей антииммиграционной политики
В США продолжаются массовые протесты против миграционной политики Трампа. В Техасе прошли столкновения недовольных с полицией - блюстители порядка применяли слезоточивый газ и произвели массовые задержания.
Резкая общественная реакция, которая выразилась в падении рейтинга Трампа до 38 %, заставила Белый дом корректировать свою политику. Из Миннесоты, где проводились массовые облавы на нелегалов, начинают отзывать федеральных агентов.
А руководство Миннеаполиса, где противостояние было особенно жестким и погибли двое активистов, празднует победу: местные власти продолжают организованную политику саботажа мер федерального правительства.
На Трампа давят однопартийцы: по всем приметам, республиканцы проигрывают промежуточные выборы в Конгресс, демократы в парламенте уже грозят обрушить правительство в новый шатдаун.