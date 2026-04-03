Из-за войны США с Ираном Украина может остаться без американских ракет

Из-за войны США с Ираном украинская армия может остаться без поставок американских ракет. Об этом заявил глава польского МИД.

Радослав Сикорский отметил, что заявления президента США Дональда Трампа о возможном выходе из НАТО и угроз ослабления помощи Украине, вызывают озабоченность у ЕС, их нельзя игнорировать.

глава МИД Польши Радослав Сикорский

Украина продолжает получать оружие, однако объемы поставок снижаются. Так, немецкая оборонная компания Quantum Systems сообщила об отправке первой партии тактических беспилотников для ВСУ, однако количество не уточняется.