Из-за войны США с Ираном Украина может остаться без американских ракет
Автор:Редакция news.by
Из-за войны США с Ираном украинская армия может остаться без поставок американских ракет. Об этом заявил глава польского МИД.
Радослав Сикорский отметил, что заявления президента США Дональда Трампа о возможном выходе из НАТО и угроз ослабления помощи Украине, вызывают озабоченность у ЕС, их нельзя игнорировать.
Украина продолжает получать оружие, однако объемы поставок снижаются. Так, немецкая оборонная компания Quantum Systems сообщила об отправке первой партии тактических беспилотников для ВСУ, однако количество не уточняется.
А Греция отдала Украине гаубицы, которые давно сняты с вооружения почти всех стран НАТО из-за малой дальности стрельбы (всего 24 км).