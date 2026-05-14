Изменили иероглифы: в Китае пошли на хитрость ради приезда в страну Рубио

В Китае сменили имя госсекретарю США Марко Рубио для обхода введенных санкций. Об этом сообщает телеканал "Аль-Джазира". Чтобы позволить госсекретарю США сопровождать Трампа в Китае, Пекин пошел на уловку.

В официальных документах первый слог фамилии Рубио заменили другим китайским иероглифом, который читается как "лу", а не "ру". Таким дипломатическим способом Пекин не отменил санкции, но позволил госсекретарю США въехать в страну, уточняют журналисты. Напомним, Рубио попал под ограничительные меры Пекина еще в 2020 году, на тот момент он был сенатором.