Израиль предупредил США о готовности ударить по Ирану в случае нарушения Тегераном "красных линий"

Как уточняют израильские СМИ, Тель-Авив представил Вашингтону несколько планов, включающих атаку основных объектов производства ракет. По мнению израильтян, сейчас "исторический момент" для нанесения значительного ущерба иранской ракетной инфраструктуре.

В Израиле озабочены тем, что американцы могут нанести лишь ограниченные удары по нескольким целям в Иране, которые не устранят основную угрозу, после чего объявят об успехе и оставят еврейское государство разбираться с последствиями.