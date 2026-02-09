3.73 BYN
Израиль предупредил США о готовности ударить по Ирану в случае нарушения Тегераном "красных линий"
Автор:Редакция news.by
Израиль предупредил США о готовности атаковать Иран в одностороннем порядке при нарушении "красных линий".
Как уточняют израильские СМИ, Тель-Авив представил Вашингтону несколько планов, включающих атаку основных объектов производства ракет. По мнению израильтян, сейчас "исторический момент" для нанесения значительного ущерба иранской ракетной инфраструктуре.
В Израиле озабочены тем, что американцы могут нанести лишь ограниченные удары по нескольким целям в Иране, которые не устранят основную угрозу, после чего объявят об успехе и оставят еврейское государство разбираться с последствиями.