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Израиль прекращает подачу электричества в сектор Газа
Новый виток эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Израиль прекращает подачу электричества в сектор Газа. Соответствующее распоряжение дал министр энергетики страны. Политик подчеркнул, что решение принято в рамках усилий по освобождению заложников и ослаблению влияния движения ХАМАС в Газе после окончания конфликта.
Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о начале тотальной блокады анклава на фоне операции "Железные мечи". Израильские власти также могут возобновить авиаудары и тактические операции в секторе, если не будет прогресса с освобождением заложников.
Уже 10 марта Израиль направит делегацию в Катар, чтобы активизировать переговоры по прекращению огня. Дипмиссия попытается добиться реализации предложения США о продлении перемирия на два месяца в обмен на 10 израильских заложников.