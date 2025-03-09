Новый виток эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Израиль прекращает подачу электричества в сектор Газа. Соответствующее распоряжение дал министр энергетики страны. Политик подчеркнул, что решение принято в рамках усилий по освобождению заложников и ослаблению влияния движения ХАМАС в Газе после окончания конфликта.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о начале тотальной блокады анклава на фоне операции "Железные мечи". Израильские власти также могут возобновить авиаудары и тактические операции в секторе, если не будет прогресса с освобождением заложников.