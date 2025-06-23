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Израиль сбросил более 30 боеприпасов на военные объекты в Иране
Автор:Редакция news.by
Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами. ЦАХАЛ сообщил, что в ходе недавних атак около 20 истребителей сбросили более 30 боеприпасов по военным объектам в Иране. Среди них пункты хранения и пуска ракет, а также спутниковые и военные радиолокационные станции.
Армия обороны Израиля также заявила, что зафиксировала пуск ракет из Ирана. Очевидцы сообщают о работе сирен в Тель-Авиве.