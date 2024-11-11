Израилем нанесены шесть авиаударов по военно-промышленному комплексу в столице Йемена

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Шесть авиаударов нанесены по военно-промышленному комплексу в районе Ан-Нахда на северо-западе столицы Йемена Саны, сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в местных органах власти столичной провинции.

"Шесть авиаударов нанесены по военно-промышленному комплексу для ремонта военной техники в районе Ан-Нахда на северо-западе Саны", - сказал источник.

Он добавил, что три налета также были совершены по комплексу Аль-Арди, включающему в себя министерство обороны правительства северного Йемена и военные административные офисы в районе Баб Аль-Йемен в центре Саны.