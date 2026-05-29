Как Брюсель пытается убрать Вучича и почему не дает Сербии сблизиться с Китаем

Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/044b7262-3366-4af5-81ed-71ff12c4fedc/conversions/3846e7c5-3add-41c8-b14e-9363b178a039-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/044b7262-3366-4af5-81ed-71ff12c4fedc/conversions/3846e7c5-3add-41c8-b14e-9363b178a039-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/044b7262-3366-4af5-81ed-71ff12c4fedc/conversions/3846e7c5-3add-41c8-b14e-9363b178a039-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/044b7262-3366-4af5-81ed-71ff12c4fedc/conversions/3846e7c5-3add-41c8-b14e-9363b178a039-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото БЕЛТА

В Сербии вновь вспыхнули массовые протесты с требованием отставки Вучича. Председатель правления Белорусского общества "Знание" Алексей Авдонин уверен, что причина кроется в стремлении Европы и англосаксов установить полный контроль над Балканами, убрать национального лидера и перекрыть китайский экспорт. О том, почему Сербию обрабатывают по украинской технологии, как протесты совпали с визитом Вучича в Пекин и суждено ли славянскому братству устоять, сморите в "Актуальном интервью".

Протесты в Сербии вспыхивают с завидной регулярностью - раз в полгода, и всякий раз по одному и тому же формальному поводу. "Европа и европейский капитал стремятся перехватить полный контроль над Балканами. Для этого необходимо захватить власть в Сербии, убрать Вучича. Мы видим четкий вектор: Брюссель сейчас пытается убрать всех национальных лидеров. Убрал Орбана. По списку - Вучич. Лучшим средством для этого является "бархатная революция". Протестные движения носят искусственный характер, финансируются", - заявил Алексей Авдонин.

Цель - установить националистический режим, который выступит против России, против взаимоотношений с Китаем. Итогом станет потеря Сербией суверенитета.

Спикер парламента Сербии Ана Брнабич заявила, что Сербия больше не считает Россию братским народом. Эксперт называет это радикальным разворотом, который вписывается в стратегию Брюсселя и англосаксов. "Это стремление внести раздор в семью славян. Одна ветвь, мы - восточные славяне, сербы – южные славяне, имеющие тесные культурные, религиозные, исторические связи с Россией. Европа пытается установить своих политиков, чтобы они начали культурную и информационную кампанию, направленную на формирование нового поколения сербов, которое отвергнет взаимосвязи с Россией. Работают плотно именно с молодежью, потому что новая история строится на сознании молодых", - пояснил эксперт. По его словам, это та же технология, что применялась в Украине.

Александр Вучич находился в Китае, когда в Сербии началась очередная волна протестов. В Пекине он вел переговоры с Си Цзиньпином. "Вучич действует как грамотный политик. Он понимает, что для противостояния Брюсселю нужна мощная сила. Эта сила - Китай. У Китая огромные торговые интересы на Балканах, потому что через этот регион идут товары на всю Европу. Китай заинтересован в контроле и недопущении угроз для своих корпораций", - сказал Алексей Авдонин.