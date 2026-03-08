Фото report.az news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f83840d2-c7a3-414b-8d92-debb34bf0062/conversions/bda33842-322b-4250-8414-c6e153cb6b68-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f83840d2-c7a3-414b-8d92-debb34bf0062/conversions/bda33842-322b-4250-8414-c6e153cb6b68-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f83840d2-c7a3-414b-8d92-debb34bf0062/conversions/bda33842-322b-4250-8414-c6e153cb6b68-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f83840d2-c7a3-414b-8d92-debb34bf0062/conversions/bda33842-322b-4250-8414-c6e153cb6b68-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото report.az

Ситуация вокруг Ирана вышла на принципиально новый уровень эскалации. Попытка Тегерана пойти на деэскалацию и извиниться перед соседями за случайные удары была моментально сведена на нет жестким ответом Вашингтона. Президент США Дональд Трамп пообещал "самую мощную атаку за последние 7 дней". Подробности смотрите в проекте "Волков и Сыч".

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи опубликовал заявление, раскрывающее детали дипломатического зондажа Тегерана. "Президент Пезешкиан выразил готовность к деэскалации в нашем регионе при условии, что воздушное пространство, территория и воды наших соседей не будут использоваться для нападения на иранский народ. Однако этот жест в адрес соседних стран был почти сразу сведен на нет президентом Трампом", - говорится в сообщении.

Важно отметить, что Ормузский пролив, через который проходит около 25 % мировой нефти, превратился в "узкое горлышко", за которое сейчас держится вся глобальная экономика. Ситуация там близка к коллапсу. На сегодняшний момент никакого движения там просто не происходит. Все стоят в отстойнике и ожидают возможности добраться до региона. Но этой возможности нет.

Как конфликт с Ираном остановил танкеры в Ормузском проливе и как это влияет на мировую экономику news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d7e545aa-ea98-4876-8723-6d9198103090/conversions/4e6cb79d-a150-4a20-9408-482401f2a2ba-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d7e545aa-ea98-4876-8723-6d9198103090/conversions/4e6cb79d-a150-4a20-9408-482401f2a2ba-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d7e545aa-ea98-4876-8723-6d9198103090/conversions/4e6cb79d-a150-4a20-9408-482401f2a2ba-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d7e545aa-ea98-4876-8723-6d9198103090/conversions/4e6cb79d-a150-4a20-9408-482401f2a2ba-xl-___webp_1920.webp 1920w

Обещания Трампа страховать судоходство и сопровождать танкеры военными кораблями пока остаются на бумаге. Цена вопроса для мировой экономики уже исчисляется миллионами долларов в день, так как простой танкера за один день стоит сотни тысяч долларов, эти суммы покрывает страховка. Около 200 тыс. моряков фактически заблокированы в зоне конфликта.

Удар по глобальной торговле уже ощущается в самых неожиданных сферах. Страны Персидского залива, не обеспечивающие собственную продовольственную безопасность, столкнулись с острейшим дефицитом.

Пытаясь расшифровать тактику США, можно выделись ключевые направления. Первое - устранение элит, "отрезание головы" правящей власти. Это замедляет скорость принятия решений и нарушает иерархию. Второе - удары по гражданской инфраструктуре. Во время удара по школе в Иране, где погибло большое количество девочек, туда собрались на помощь люди, и после этого произошел еще один удар. Цель такой тактики - настроить население против действующей власти, мобилизовать протестные настроения.

Как конфликт с Ираном остановил танкеры в Ормузском проливе и как это влияет на мировую экономику news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f908b114-3711-430f-8900-a53f73fa96ef/conversions/2f9b5ebd-90fa-4beb-8577-d08fd4d4cdd3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f908b114-3711-430f-8900-a53f73fa96ef/conversions/2f9b5ebd-90fa-4beb-8577-d08fd4d4cdd3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f908b114-3711-430f-8900-a53f73fa96ef/conversions/2f9b5ebd-90fa-4beb-8577-d08fd4d4cdd3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f908b114-3711-430f-8900-a53f73fa96ef/conversions/2f9b5ebd-90fa-4beb-8577-d08fd4d4cdd3-xl-___webp_1920.webp 1920w