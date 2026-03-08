3.74 BYN
2.90 BYN
3.37 BYN
Как конфликт с Ираном остановил танкеры в Ормузском проливе и как это влияет на мировую экономику
Ситуация вокруг Ирана вышла на принципиально новый уровень эскалации. Попытка Тегерана пойти на деэскалацию и извиниться перед соседями за случайные удары была моментально сведена на нет жестким ответом Вашингтона. Президент США Дональд Трамп пообещал "самую мощную атаку за последние 7 дней". Подробности смотрите в проекте "Волков и Сыч".
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи опубликовал заявление, раскрывающее детали дипломатического зондажа Тегерана. "Президент Пезешкиан выразил готовность к деэскалации в нашем регионе при условии, что воздушное пространство, территория и воды наших соседей не будут использоваться для нападения на иранский народ. Однако этот жест в адрес соседних стран был почти сразу сведен на нет президентом Трампом", - говорится в сообщении.
Важно отметить, что Ормузский пролив, через который проходит около 25 % мировой нефти, превратился в "узкое горлышко", за которое сейчас держится вся глобальная экономика. Ситуация там близка к коллапсу. На сегодняшний момент никакого движения там просто не происходит. Все стоят в отстойнике и ожидают возможности добраться до региона. Но этой возможности нет.
Обещания Трампа страховать судоходство и сопровождать танкеры военными кораблями пока остаются на бумаге. Цена вопроса для мировой экономики уже исчисляется миллионами долларов в день, так как простой танкера за один день стоит сотни тысяч долларов, эти суммы покрывает страховка. Около 200 тыс. моряков фактически заблокированы в зоне конфликта.
Удар по глобальной торговле уже ощущается в самых неожиданных сферах. Страны Персидского залива, не обеспечивающие собственную продовольственную безопасность, столкнулись с острейшим дефицитом.
Пытаясь расшифровать тактику США, можно выделись ключевые направления. Первое - устранение элит, "отрезание головы" правящей власти. Это замедляет скорость принятия решений и нарушает иерархию. Второе - удары по гражданской инфраструктуре. Во время удара по школе в Иране, где погибло большое количество девочек, туда собрались на помощь люди, и после этого произошел еще один удар. Цель такой тактики - настроить население против действующей власти, мобилизовать протестные настроения.
В западных СМИ все чаще звучит растерянность: никто не может четко сформулировать цели кампании. "Что такое вообще успех в данной ситуации? Развал Ирана? Сделать эти территории 51-м штатом? Чтобы они уничтожили боеголовки, хотя до сих пор не доказано, что они там есть?" - задаются вопросами обозреватели. Американские журналисты пытаются понять, чего именно добивается Вашингтон в Иране. Ответа пока нет, но ставки в этой игре - судьба мировой экономики и жизни миллионов людей.