Как парализованность Ормузского пролива ударит по Европе и почему Китай выстоит

Ормузский пролив, ключевой маршрут мировой энергетики, фактически парализован из-за эскалации конфликта вокруг Ирана. Как это сказывается на других странах, рассказала заведующая кафедрой экономического факультета БГУ, кандидат экономических наук Екатерина Господарик в "Актуальном интервью".

"На сегодняшний день рынок голубого топлива - это, скажем так, золотой запас стран-экспортеров и бриллиантовые траты стран-импортеров. Потому что в Ормузском проливе ежедневно должно проходить около 60 танкеров. Мы знаем, что на днях проходило только два. А сейчас проход вообще остановлен. Кроме того, необходимо напомнить, что таким путем поставляется около 20 % объема мировой нефти и около 30 % мирового объема сжиженного природного газа. Это значительные цифры, они влияют на всю логистику не только в регионе, но и в других странах. Теперь данный пролив обходят через мыс Доброй Надежды, а это дополнительные затраты времени, денег, приходится огибать Африку", - отметила эксперт.

И в итоге сегодня остается не так много стран, которые могут безопасно доставлять как нефть, так и газ. Это оставшиеся страны ОПЕК, Россия. Екатерина Господарик

По ее словам, США не в состоянии компенсировать дефицит. "К сожалению, на сегодняшний день мощности США и так работают под завязку. Они не могут производить уже больше того, чем производят сегодня. Поэтому Европе и Китаю приходится конкурировать за поставщиков в Азии", - подчеркнула Екатерина Господарик.

Особое внимание она уделила влиянию на Китай. Только Иран своими углеводородами покрывал около 10 % потребностей КНР. "Разные аналитики, в частности Goldman Sachs, прогнозируют, что рост ВВП Китая немного затормозится, но несущественно: от 1 % до 2 %. Конечно, в рамках экономики Китая это масштабно, но в рамках мировой экономики - нет", - заметила завкафедрой БГУ.