Какие преступления совершаются киевским режимом против гражданского населения

"Противостояния между народами у нас нет. У нас есть противостояние и крайне жесткое отношение к марионеточному режиму Киева, который совершает преступления в первую очередь против украинского народа". Таким мнением поделился посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в проекте "Война и мир".

Посол отметил, что нормализация отношений - это долгосрочный процесс и он обязательно будет. Многие явления будут идти совершенно иначе, как только будет демонтирован киевский режим и обрезано внешнее влияние. Поэтому на данный момент все усилия направлены на то, чтобы противостоять тому режиму, который привел к кровопролитию и гибели людей.

Дарья Морозова, уполномоченный по правам человека ДНР:

"Очень важно донести значимость всего того, что происходит сейчас с гражданским населением, рассказать о тех военных преступлениях, которые сейчас совершает киевский режим, вооруженные силы Украины по отношению к гражданскому населению, нарушая практически все международное гуманитарное право, все Женевские конвенции и другие протоколы".

"Когда начались военные действия в феврале 2022 года, была последняя попытка договоренностей. Это Беловежский формат и Стамбульский формат. Были достигнуты договоренности, подписан, парафирован документ украинской стороной. Но тут приехал премьер Великобритании Джонсон, который сказал, "а давайте не будем ничего выполнять, давайте будем просто воевать до последнего украинца". Украинцы согласились и начали воевать. И с этого времени никаких возможностей политико-дипломатическим путем достичь договоренностей не получалось", - рассказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Военные преступления не имеют срока давности, наказание неотвратимо, и особо циничны они, когда совершаются в отношении детей, в отношении самого незащищенного слоя населения, потому что в силу своего возраста дети часто не могут даже среагировать вовремя на то или иное событие.

"Мы фиксируем в том числе и разрушения - 13 629 домов, это просто нужно вдуматься в эту цифру, 198 больниц, подвергшихся обстрелам, и 695 школ и детских садов. Я сегодня здесь говорю по тематике незаконных действий в отношении детей. Мы понимаем, что такое количество разрушенных школ и детских садов означает, что они прицельно бьют по учреждениям образования, то есть по тем помещениям, где гипотетически и теоретически должны находиться дети. То есть они делают это опять-таки специально, понимая, что дети - это будущее, и они всеми силами стараются его для нас уничтожить", - подчеркнула сенатор Российской Федерации, представитель от исполнительного органа государственной власти ДНР Наталья Никанорова.

"Сейчас мы говорим, что у нас есть жесткое противостояние с государствами Запада. С англосаксами, те, которых мы видим сегодня, они захватили целый ряд международных площадок, которые из площадок урегулирования превратились в площадки пропаганды. И они буквально по бумажке озвучивают те методички, которые им спустили. И, увы, этих организаций достаточно много. Поэтому вопрос о создании новых механизмов, вопрос об объединении усилий государств, которые не согласны с гегемонией, абсолютно непраздный. И вот мы, наверное, вкладываем сюда какой-то, пускай небольшой, но кирпичик именно построения таких механизмов свободного мира, мира, которое объединяет мировое большинство, которое не согласно с правилами гегемона или, как они любят говорить, с миром, основанным на правилах", - отметил Родион Мирошник.

По словам посла, будет некая форма суда, трибунал, на которое будет обязательно вынесено возмездие, и наказаны сначала исполнители, потом военные командиры, а потом политическое руководство Украины. А если кто-то считает, что это что-то недостижимое, то стоит отметить, что на данный момент прошли уже десятки судов, на которых вынесен приговор исполнителям.