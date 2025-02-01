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Военные преступления киевского режима: факты и последствия
01.02.2025
Киевский режим совершает военные преступления, нарушая международное гуманитарное право. В новом выпуске проекта "Война и мир": - Какие преступления совершаются киевским режимом против гражданского населения? - Почему переговоры о мире были сорваны? - Как международное сообщество реагирует на ситуацию?
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