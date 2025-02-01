Смотреть онлайн
Программа ТВ
НовостиПанорамаКраінаНовости регионаЧП.byЗона ХНавіны надвор'яНовости. Центральный регионЗона X. Итоги неделиИтоги неделиВойна и мирНовости. Минск

Военные преступления киевского режима: факты и последствия

01.02.2025

Киевский режим совершает военные преступления, нарушая международное гуманитарное право. В новом выпуске проекта "Война и мир": - Какие преступления совершаются киевским режимом против гражданского населения? - Почему переговоры о мире были сорваны? - Как международное сообщество реагирует на ситуацию?

Выпуски

17 видео

Военные преступления киевского режима: факты и последствия

Похожие программы