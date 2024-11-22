Какой Беларусь видят в Бразилии, за что уважают нашего Президента и чем страны полезны друг другу

В 2024 году в рамках "Понятной политики" вышел в эфир цикл видеофильмов "Большое путешествие" про то, как видят Беларусь в разных частях света.

В рамках цикла удалось побывать на четырех континентах и преодолеть более 60 тыс. км. Добраться туда, где еще не было камеры белорусского телевидения. Поговорить с теми, кто любит, ценит и уважает Минск.

Десятки спикеров удивили своей откровенной позицией. Они не боятся говорить правду и называют вещи своими именами. Они смело указывают Западу на варварскую и двуличную политику, хотят уважения и равноправного диалога. Конечно же, в те видеофильмы попало далеко не все, но материал настолько интересный, что было принято решение выдать эти интервью отдельным циклом программ "Говорит мир".

Прямую речь о Беларуси начнем с Бразилии. Среди наших спикеров есть журналисты, бизнесмены и госуправленцы.

Начнем с Брено Альтмана. Бразильский журналист из президентского пула Лула да Силвы. Брену - опытный международник, который активно следит и за событиями в Беларуси. Журналист известен своими резкими, порой неприятными высказываниями. Особенно не любит его часть бразильской элиты, ведь у многих деньги лежат в американских банках. Там же учатся и их дети. За свою позицию он нередко получал нагоняя от таких массовых изданий, как "Глоба" и другие. Но свое мнение он не прячет от публики.

Брено Альтман, аналитик, журналист из пула президента Бразилии, главный редактор новостного интернет-портала operamundi.com.br:

"Однополярный мир - это кризис. Другими словами, это не опишешь. Это еще и кризис, потому что нарушился мировой порядок, который существовал во времена СССР. Это был порядок равновесия".

Журналист назвал три причины нарушения миропорядка:

Экономика Китая. Она набрала большие обороты, и Китай стал большим противовесом США и их союзникам. Кризис капиталистического мира и личный кризис США. Но если раньше были проблемы, которые они могли решить, то сегодня ряд проблем они решить не в состоянии. И новые решения, которые они предлагают, не работают. Трансформация России. Не только экономическая, но и военная. Сейчас они обладают потенциалом, чтобы ответить на все вызовы и угрозы. Это три основные причины.

"Если мир хочет выжить, то он должен быть многополярным, потому что однополярный затрагивает интересы лишь небольшой группы государств. Но мир - это много государств, в том числе маленьких и слабых. Если мы хотим решать проблемы всего мира, то нам нужен многополярный порядок. На мой взгляд, это очевидно и не нуждается в дополнительном объяснении", - отметил Брено Альтман.

Взгляд из далекой Бразилии на нашу Беларусь. Ну, казалось бы, где мы, а где берега, которые омывает Атлантический океан. Но нет. Следят и здесь за нашей повесткой, и следят довольно внимательно. Говорят про смелость и решительность Минска, говорят про Президента и его вклад в независимость. Белорусы привыкли к стабильности и спокойствию, порой, даже не осознавая, каких сил стоит добыть и сохранить эти важнейшие элементы жизни.

Брено Альтман:

"Беларусь - это страна, которая заставляет уважать себя и уважать свой народ. Как сегодня выстроена мировая политическая конструкция? Кто-то хочет уважать, а кто-то не хочет уважать. Есть страны, которые позволяют себе не уважать Беларусь. Как международный обозреватель скажу вам одно. Вашу страну невозможно не заметить. Она сохранила и развивает здравоохранение, промышленность, государственное устройство и другие направления. Вы не дали разрушить, удержали страну, и я считаю, что это победа".

Аналитик считает, что Беларусь - один из лучших примеров, которые мы имеем после развала СССР. "Вы противостоите давлению. И Лукашенко - это цель западного саботажа, который они пытаются организовать из года в год. Но вам удается дать отпор. Моя оценка однозначна. Беларусь - это очень успешный опыт. Вы прошли трансформацию, умеете противостоять давлению и доказываете свое право на суверенитет", - подчеркнул журналист.

Паулу Пимента, министр, председатель национального секретариата Бразилии по социальным связям (2023-2024 гг.):

"Мы в Бразилии понимаем, что каждая страна должна иметь право на автономию и суверенитет. Поэтому такие мощные лидеры, как Александр Лукашенко, должны быть у стран. Беларусь - мощная страна с колоссальным потенциалом. Она является региональным лидером. Без Лукашенко в таком географическом положении Беларусь бы просто не выжила".

Слово "санкции" прочно вошло в топ лексикона политиков и журналистов. Ограничения и барьеры давно заменили Западу нормальную дипломатию и рациональную экономику. Страдают все: и сама Европа и третьи страны, которые вроде и вообще не причем. Насколько законно лишать, например, Бразилию возможности развивать свою экономику? Взять тот же белорусский калий, на который здесь всегда был хороший спрос, и на который всегда надеялись фермеры.

"Санкции США и ЕС против Беларуси - это криминал, это незаконно. Почему? Санкции могут быть введены только по решению Совета Безопасности ООН. Эти санкции были введены ООН? Нет. А потому что США не уважают мировой порядок. Теперь о Бразилии. Правительство Бразилии должно пытаться снизить эффект от санкций для нас и помочь снять их с вас. Санкции мешают экономике. Мы не получаем ваши калийные удобрения. Это вредит фермерам. Да, нам нужны ваши удобрения, и правительство Бразилии должно принять меры, чтобы мы могли покупать у вас их столько, сколько нам нужно, без указки с Запада. Бразилия всегда выступает против санкций", - отметил Брено Альтман.

Почти 11 тыс. км разделяют Беларусь и Бразилию, но в современном мире расстояние ничто. Главное, чтобы с тобой хотели взаимодействовать. И обе стороны уважали и понимали друг друга. Без всяких "но".

"Верю в то, что Беларусь и Бразилия близки друг другу по духу. Есть такая инициатива "Глобальный Юг". В рамках этой инициативы наши страны могут навести мосты, ведь у нас много общего. Традиции наших стран, культуры, музыка, искусство – все это важно и должно развиваться. Мы должны обмениваться знаниями, и будет экономика. Бразилия может инвестировать в белорусские калийные удобрения, а Беларусь у нас - строить фабрики аграрной техники", - подчеркнул Брено Альтман.

"Наши отношения - это прежде всего огромный вклад глав государств Беларуси и Бразилии. Наши страны выстраивают социальную политику, взгляд на проблемы простых людей, помощь беднякам. В этом наши лидеры очень схожи. И Лукашенко, и Лула решают реальные проблемы своего народа. Сегодня расстояние между странами теряет свое влияние. Это ведь тоже влияет на выстраивание отношений. И крепких связей между территориально далекими странами", - подытожил сенатор от штата Сержипи Лаэрсиу Оливейра.

Такие мнения из Бразилии о нашем с вами мире. Его порядках, болячках и нестабильности. Об отношении к нам с вами и к белорусской модели развития. Высокомерие Запада - это еще не вся планета. На ней действительно много честных и адекватных людей.