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Понятная политика | Без Лукашенко Беларусь бы не выжила. Бразилия. Разговор о главном

13.01.2025

К чему ведут искусственные преграды и абсурдная политика изоляции? Кто против однополярного мира, двойных стандартов и западного диктата? Крупнейшие части света про ценности Минска, уважение и борьбу за свободу. А также о личности Лукашенко. Прямая речь о Беларуси из разных точек земного шара. "Говорит мир" - новый цикл программ "Понятная политика".

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Понятная политика | Без Лукашенко Беларусь бы не выжила. Бразилия. Разговор о главном