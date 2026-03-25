"Политика - это искусство говорить: "Есть хотите?" - это перефразированная фраза Бисмарка о том, что "политика - это искусство возможного".

Факт Цены на удобрения взлетели на 44 %, достигнув максимума с сентября 2022 года. Это цена за то, чтобы пшеница и остальное выросли, и люди были сыты.

Если кто-то думает, что война - это только когда стреляют, он ошибается. Война - это и когда людей лишают зерна и возможностей: экономических, аграрных, транзитных и тому подобное.

Ормузский пролив - это пуповина, через которую западная часть планеты получает не только углеводороды, но и треть поставок удобрений. Перекрыть ее - это бомба под урожай 2026 года. Еще две-три недели - и цены прыгнут на еще 15-20 %, так что цена вопроса - чей-то голодный обморок.

Америка подходит к любому вопросу цинично: она поняла, чем пахнет продовольственный кризис, чей-то отставкой, как минимум, но на самом деле - гораздо хуже.

Пока Канада (главный поставщик калия в США) пытается торговаться по пошлинам, чтобы "рыночек порешал", Штаты делают ход конем, точнее, калием: санкции с "Беларуськалия" полностью сняты.

Президент Беларуси Александр Лукашенко, который еще вчера был "последним диктатором Европы", сегодня выглядит спасителем американских фермеров.

Трамп понимает, что крестьяне должны питаться хлебом, а не голыми принципами, а европейские политики этого пока не понимают. Чтобы признать, что отказ от атомной энергетики был ошибкой, им понадобились десятилетия.

Европейские политики сначала запрещают все, что движется, а потом удивляются: почему их фермеры выходят на тракторах перекрывать дороги. Венгрия уже кричит: "Отмените пошлины на российские и белорусские удобрения".

Эстонцы отказались от посева яровых не потому, что лень, а потому, что цена аммиачной селитры взлетела на 70 % по сравнению с 2025 годом. Кто ж станет сеять себе в убыток? Это не бизнес - это работа на разорение.

Немцы готовят пакеты экстренной поддержки, но проблема в том, что если нет самих удобрений, насколько деньги помогут?

Андрей Стариков, главный редактор информационного агентства Baltnews:

"Если мы говорим о фермерах, которые зависимы от поставок удобрений, то в их продукции и совокупных издержках именно закупка удобрений составляет 40-50 %, то есть это критическая зависимость. Если цены подрастают на 20 %, например, то это уже нулевая маржинальность: все, что они делают, - это ноль. Если цены растут еще больше (а они растут еще больше за счет снижения предложения, удорожания логистики, искусственных барьеров), то они могут работать только в минус и в кредит. Есть те, кто подрывает свою продовольственную безопасность. Например, Эстония заявила, что они откажутся от посевной".

Белорусский калий - пятая часть мирового рынка до санкций, теперь выглядит как спасательный круг. Александр Лукашенко, улыбаясь, рассказывает: американцы "очень заинтересовались". И вообще на горизонте, как пишут СМИ, - большая сделка.

А политика? Какая политика, когда желудки урчат?! Беларуськалий работает как швейцарские часы: в 2024 году выдал 11-11,5 млн т, экспорт вернулся к докризисным 10+ млн. Удобрения идут через Россию (Бронка), Балтика, "Север-Юг" - ни одного дня простоя.

Депутат Европарламента Тьерри Мариани прямо говорит: европейские фермеры и потребители в двойном капкане - и энергия, и удобрения в дефиците.

Пока Европа рвет на себе волосы от "зеленой" энергетики и санкций, Беларусь спокойно кормит Китай, например. Накануне Литва признала ошибочность недружественной политики в отношении Китая из-за Тайваня. Глядишь, и порт в Клайпеде обратно откроют для белорусского калия.

Рынок - это не про любовь, рынок - это про "у кого есть" и "у кого нет", а у Беларуси есть, и это факт, который перевернет что угодно, вопрос только времени.

Западный мир (не весь, правда) вдруг вспомнил простую истину: калий не имеет флага, но имеет цену. Европа стоит перед выбором: либо признать свою ошибку, пустить российские и белорусские удобрения на поля, либо собирать урожай политической бури. 100 млн человек под угрозой голода - это те самые люди, которые придут к границам, если у них не будет еды.