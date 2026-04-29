3.77 BYN
2.82 BYN
3.30 BYN
Каллас хочет лишить страны ЕС права вето по внешней политике
Глава евродипломатии Кая Каллас хочет лишить страны ЕС права вето по вопросам внешней политики.
Сейчас решения в части безопасности и внешней политики относятся к исключительной компетенции членов Евросоюза, и для их принятия на уровне блока требуется единогласное голосование. Однако Каллас выступает за переход к квалифицированному большинству. Она считает, что единогласие используется некоторыми странами ЕС как инструмент торга, и не может быть так, чтобы вето одной страны определяло политику для всех остальных.
Впрочем, это не весь список ее недовольства. Каллас недавно накинулась с критикой и на фон дер Ляйен. По информации СМИ, эстонка считает главу Еврокомиссии диктатором. Примечательно, что у фон дер Ляйен были плохие отношения с бывшим главой евродипломатии Боррелем, но с Каллас все стало куда хуже.