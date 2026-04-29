Каллас хочет лишить страны ЕС права вето по внешней политике

Глава евродипломатии Кая Каллас хочет лишить страны ЕС права вето по вопросам внешней политики.

Сейчас решения в части безопасности и внешней политики относятся к исключительной компетенции членов Евросоюза, и для их принятия на уровне блока требуется единогласное голосование. Однако Каллас выступает за переход к квалифицированному большинству. Она считает, что единогласие используется некоторыми странами ЕС как инструмент торга, и не может быть так, чтобы вето одной страны определяло политику для всех остальных.

Впрочем, это не весь список ее недовольства. Каллас недавно накинулась с критикой и на фон дер Ляйен. По информации СМИ, эстонка считает главу Еврокомиссии диктатором. Примечательно, что у фон дер Ляйен были плохие отношения с бывшим главой евродипломатии Боррелем, но с Каллас все стало куда хуже.

