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Кандидат в президенты Польши заявил о необходимости договориться с Путиным
С Владимиром Путиным необходимо договориться. Об этом заявил кандидат в президенты Польши от "Конфедерации" Славомир Менцен, чьи слова передает Onet, сообщает РИА Новости.
"Необходимо как-то договориться с Путиным, чтобы прекратить этот конфликт", сказал политик.
Комментируя недавний скандал в Белом доме, Менцен также раскритиковал позицию Владимира Зеленского в мирном процессе по Украине: по его мнению, Зеленский своими невыполнимыми условиями лишь его усложняет.
Телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома в начале недели сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил газете Washington Post сообщения о принятии администрацией Трампа такого решения.
В среду советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что США рассмотрят возможность возобновления военной помощи Украине, если добьются успехов в переговорах с Киевом.