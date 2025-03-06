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С Владимиром Путиным необходимо договориться. Об этом заявил кандидат в президенты Польши от "Конфедерации" Славомир Менцен, чьи слова передает Onet, сообщает РИА Новости.

"Необходимо как-то договориться с Путиным, чтобы прекратить этот конфликт", сказал политик.

Комментируя недавний скандал в Белом доме, Менцен также раскритиковал позицию Владимира Зеленского в мирном процессе по Украине: по его мнению, Зеленский своими невыполнимыми условиями лишь его усложняет.

Телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома в начале недели сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил газете Washington Post сообщения о принятии администрацией Трампа такого решения.