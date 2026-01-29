Канцлер Германии Фридрих Мерц категорически отверг возможность скорого присоединения Киева к ЕС

Германия, Франция, Испания, Польша, Италия и Нидерланды намерены создать новое ядро ЕС: оно сможет принимать оперативные решения в сфере экономики и обороны. Нынешний принцип консенсуса предполагается отправить на свалку истории.

Как отмечает Reuters, Трамп своей агрессивной политикой придал новый импульс идее "Европы двух скоростей", ее обсуждают уже лет 20, но реализовывать взялись только теперь.

Похоже, первой жертвой этих шести стран станет Украина: канцлер ФРГ Фридрих Мерц категорически отверг возможность скорого присоединения Киева к ЕС, поскольку эта страна не отвечает европейским стандартам.