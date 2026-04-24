Каталония и Италия пострадали от крупного града

На испанскую Каталонию обрушился обильный и невероятно крупный град: этот средиземноморский регион, где стоят температуры под 30 градусов, внезапно украсился почти зимними пейзажами.

Плотный слой льда, местами толщиной до 5 см, укрыл землю в Барселоне и ее окрестностях. Такие катаклизмы для региона совершенно нетипичны в эту пору года: сельскому хозяйству Каталонии нанесен серьезный ущерб.

Аналогичное бедствие обрушилось на итальянские Ломбардию и Тоскану: град размером с перепелиное яйцо зафиксирован в Милане.

