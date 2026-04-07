Каунас вошел в топ-20 городов-лидеров ЕС по уровню наркопотребления

Литовские власти бьют тревогу: в стране резко выросло употребление наркотиков. Тенденция эта устойчива, все усилия переломить ее не приносят результата.

Местные СМИ сообщают, что оценить ситуацию получилось самым эффективным способом - лабораторным исследованием сточных вод. Выяснилось, что больше всего амфетамина и кокаина употребляют в Каунасе, затем следует Вильнюс, а замыкает этот малопочтенный рейтинг курортная Клайпеда.