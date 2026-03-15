Казахстан на референдуме голосует за обновление Конституции страны
Основной закон страны не может быть статичным и должен модернизироваться под современные вызовы и угрозы. Это отмечают белорусские парламентарии, которые сегодня в числе международных наблюдателей в составе различных миссий в Казахстане. Граждане этой страны голосуют на референдуме за обновление Конституции. Наблюдатели посетили многие участки для голосования и отметили высокий уровень организации кампании, а также информированность населения о нововведениях.
Александр Горошкин, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
"Работа проведена очень большая, скрупулезная, начиная с того, что все жители республики ознакомлены с новым текстом Конституции и заканчивая, конечно, материально-техническим состоянием избирательных участков. Мы все могли своими глазами посмотреть и видим, что республика готова к этому референдуму. Для нас, для делегации Беларуси, очень важно, что голосование за новую Конституцию Республики Казахстан проходит в день, когда в нашем государстве отмечают государственный праздник, День Конституции Республики Беларусь. Это, наверное, символично. И я уверен, что как жители Казахстана, так и жители Беларуси, избрав свой главный документ или проголосовав за него, будут поступательно двигаться вперед".
Марина Ленчевская, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Это знаковый день не только для Казахстана, в котором проходит референдум по новой Конституции, но и для Беларуси. Сегодня наша страна отмечает государственный праздник, День Конституции. Что я могу отметить как наблюдатель? Действительно, все идет очень позитивно. Для людей это праздник, они активно приходят на избирательные участки, приходят с семьями. Мы, как наблюдатели, отмечаем слаженную работу, хорошую организацию".