Казахстан на референдуме голосует за обновление Конституции страны

Основной закон страны не может быть статичным и должен модернизироваться под современные вызовы и угрозы. Это отмечают белорусские парламентарии, которые сегодня в числе международных наблюдателей в составе различных миссий в Казахстане. Граждане этой страны голосуют на референдуме за обновление Конституции. Наблюдатели посетили многие участки для голосования и отметили высокий уровень организации кампании, а также информированность населения о нововведениях.

Александр Горошкин, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Работа проведена очень большая, скрупулезная, начиная с того, что все жители республики ознакомлены с новым текстом Конституции и заканчивая, конечно, материально-техническим состоянием избирательных участков. Мы все могли своими глазами посмотреть и видим, что республика готова к этому референдуму. Для нас, для делегации Беларуси, очень важно, что голосование за новую Конституцию Республики Казахстан проходит в день, когда в нашем государстве отмечают государственный праздник, День Конституции Республики Беларусь. Это, наверное, символично. И я уверен, что как жители Казахстана, так и жители Беларуси, избрав свой главный документ или проголосовав за него, будут поступательно двигаться вперед".

Марина Ленчевская, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: