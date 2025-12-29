3.72 BYN
2.91 BYN
3.44 BYN
Каждый 4-й поляк поддерживает выход страны из Евросоюза
Каждый 4-й поляк уже поддерживает выход страны из ЕС. Фиксируется рост евроскептицизма. Согласно результатам опроса для портала Wirtualna Polska, почти четверть граждан считают, что Польша должна начать процедуру выхода из ЕС.
Более того, среди поколения от 30 до 49 лет число сторонников "полэкзита" и вовсе 40 %. Рост недовольства связан с растущей централизацией Брюсселя и затратной климатической политикой, которая особенно болезненно отражается на жителях Восточной Европы.
И если кто-то скептически относится к данным Белстата, то вот другой опрос. Результат тот же. Поляки реально беднеют. Почти половина респондентов заявила об ухудшении материального положения. В Польше растет социальное недовольство. Причины - стремительный рост цен на энергию, газ, продукты, который опережает рост зарплат.