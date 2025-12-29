Каждый 4-й поляк поддерживает выход страны из Евросоюза

Каждый 4-й поляк уже поддерживает выход страны из ЕС. Фиксируется рост евроскептицизма. Согласно результатам опроса для портала Wirtualna Polska, почти четверть граждан считают, что Польша должна начать процедуру выхода из ЕС.



Более того, среди поколения от 30 до 49 лет число сторонников "полэкзита" и вовсе 40 %. Рост недовольства связан с растущей централизацией Брюсселя и затратной климатической политикой, которая особенно болезненно отражается на жителях Восточной Европы.