Хабек: Создание альянса с Канадой и Мексикой - это насущная необходимость

Европа и Германия в частности могли бы создать торговый союз с Канадой и Мексикой в качестве ответа на введенные США пошлины. Об этом заявил исполняющий обязанности министра экономики Германии Роберт Хабек на пресс-конференции в Берлине, сообщает РИА Новости.

"Появляются новые возможности для альянсов, которые мы должны решительно и целенаправленно использовать. На промышленной выставке в Ганновере страной-партнёром была Канада, также присутствовала мощная мексиканская делегация. И когда разговариваешь с ними, становится ясно, что они мыслят так же, как и мы. Таким образом, создание альянса, например, с Канадой и Мексикой - это насущная необходимость", - сказал Хабек журналистам.

Он также упомянул, что, вопреки в разницах во взглядах, Южная Корея, Китай и Япония также вместе согласовывают ответ на пошлины США.