3.66 BYN
3.13 BYN
3.38 BYN
Хабек: Создание альянса с Канадой и Мексикой - это насущная необходимость
Европа и Германия в частности могли бы создать торговый союз с Канадой и Мексикой в качестве ответа на введенные США пошлины. Об этом заявил исполняющий обязанности министра экономики Германии Роберт Хабек на пресс-конференции в Берлине, сообщает РИА Новости.
"Появляются новые возможности для альянсов, которые мы должны решительно и целенаправленно использовать. На промышленной выставке в Ганновере страной-партнёром была Канада, также присутствовала мощная мексиканская делегация. И когда разговариваешь с ними, становится ясно, что они мыслят так же, как и мы. Таким образом, создание альянса, например, с Канадой и Мексикой - это насущная необходимость", - сказал Хабек журналистам.
Он также упомянул, что, вопреки в разницах во взглядах, Южная Корея, Китай и Япония также вместе согласовывают ответ на пошлины США.
Президент США Дональд Трамп объявил ранее о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. Ставка в отношении ЕС составила 20 %.