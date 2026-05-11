Хантавирусная паника - медики принимают меры для надежной изоляции больных

В мире стремительно распространяется новый смертельный вирус. По крайней мере, именно так западные СМИ преподносят вспышку хантавируса (в народе известен, как "мышиная лихорадка") на одном из круизных лайнеров, который следовал из Аргентины.

Круизный лайнер "Хондиус" накануне бросил якорь на рейде испанского острова Тенерифе. На его борту находились 150 человек. Среди них были пятеро заболевших. У некоторых симптомы обнаружили в ходе обследования на судне, у француженки и американца болезнь дала о себе знать уже после эвакуации, сразу по прибытии на родину. Жители Тенерифе справедливо опасались, что остров собираются превратить в огромный эпидемический барак; успокаивать их прибыл глава Всемирной организации здравоохранения собственной персоной.

Тедрос Гебрейесус, гендиректор Всемирной организации здравоохранения:

"Сегодня я обратился к жителям Тенерифе, чтобы успокоить их. Эта болезнь - не COVID, мы говорили об этом много раз. И мы относимся к этой проблеме вполне ответственно. Общая обеспокоенность вполне обоснована. Мы пережили COVID, эта травма до сих пор живет в нашей памяти. У людей есть понятные опасения, и я хочу развеять их в своем обращении к жителям Тенерифе. Мы вас слышим, мы понимаем, но сейчас ситуация не вызывает никаких опасений. Характер заболевания не дает оснований для паники".

Глава испанского минздрава объяснила, что Тенерифе был выбран лишь в качестве эвакуационного хаба. Отсюда пассажиров злосчастного лайнера вывезут группами, а в процессе и по окончании эвакуации они будут находиться под неусыпным присмотром врачей.

Моника Гарсия, министр здравоохранения Испании:

"Все пассажиры представляют собой бессимптомную группу. Первыми эвакуируются граждане Испании, для них подготовлен самолет. Потом на землю сойдут граждане Нидерландов, с ними вместе вывезут граждан Германии, Бельгии, Греции и часть экипажа. Потом вывезем остальных. Сообщений об инцидентах нет: пассажиры из Канады, Турции, Франции, Великобритании, Ирландии и США будут дожидаться своих эвакуационных рейсов".

Несколько часов назад на "Хондиусе" не осталось никого из путешественников. Теперь судно обрабатывают с целью полной и окончательной дезинфекции. По всем приметам, нулевым пациентом стал 70-летний нидерландский орнитолог, который на помойке аргентинского города Ушуая искал какую-то редкую местную птицу, а потом принес болезнь на борт лайнера. Бедняга скончался одним из первых - смертность от хантавируса достигает 50 %.

Борис Павлин, эпидемиолог Всемирной организации здравоохранения:

"Насколько нам известно по результатам анализа первых случаев, перед круизом для пассажиров была организована экскурсия на суше. Имело место посещение места обитания очень специфических грызунов. Переносчик хантавируса Анд - это длиннохвостая рисовая крыса. Она обитает исключительно в южноамериканских Андах. Мы точно не знаем, как все произошло, есть несколько версий. Аргентинские власти изучают этот вопрос и проводят анализ образцов животных".

Правительства стран планеты со всей серьезностью отнеслись к риску эпидемической вспышки, хотя опасность является, скорее воображаемой, чем реальной. Британцы даже отправили на самый удаленный и труднодоступный остров планеты военный самолет, который пролетел 10 тысяч километров с дозаправкой в воздухе. Армейские медики десантировались на Тристан-да-Кунья, чтобы изолировать и потом вывезти одного из пассажиров "Хондиуса", который сошел на берег ранее и даже успел забраться в эту невероятную глушь.

В Польше изолировали даже не больного и не пассажира "Хондиуса", а человека, который с таким пассажиром общался - бедняге предстоит длительный, возможно, 42-дневный карантин. Эксперты полагают подобные меры, возможно, излишними, но после ковида власти всюду предпочитают дуть на воду, обжегшись на молоке.

Майк Стоббе, эксперт агентства Associated Press:

"Разные вирусы обладают разной способностью к распространению. Чтобы подхватить хантавирус, необходимо находиться в очень тесном контакте с человеком, у которого болезнь протекает в тяжелой форме. Медики настаивают, что населению в целом не стоит беспокоиться: хантавирус - по-прежнему очень редкое заболевание. Это точно не следующая пандемия. Это результат цепи случайностей, крайне необычная ситуация - вирус в принципе не может распространиться ни по планете, ни по Соединенным Штатам!"

Опасности эпидемической гарантированно нет, но история с хантавирусом все-таки может получить продолжение и при этом самое неожиданное. В борьбе с COVID власти стран планеты действовали вопреки медицинской логике: на карантин отправляли не больных, а всех поголовно; устраивали марафоны бездумной полицейщины, когда на улицы позволяли выходить только со справками и ПЦР-тестами; закупали десятки миллиардов доз вакцины, от которой избавляются еще и поныне.