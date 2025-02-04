Киев готов обсуждать с командой президента США Дональда Трампа возможность проведения выборов до конца года, если этот вопрос поднимет американская администрация. Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

При этом она заявила, что пока такого предложения не поступало. И как пишет "Политико", Вашингтон подталкивает главу киевского режима к проведению выборов, что вызывает у Зеленского и его компании панику.