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Киев готов обсудить с США возможность проведения выборов
Киев готов обсуждать с командой президента США Дональда Трампа возможность проведения выборов до конца года, если этот вопрос поднимет американская администрация. Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.
При этом она заявила, что пока такого предложения не поступало. И как пишет "Политико", Вашингтон подталкивает главу киевского режима к проведению выборов, что вызывает у Зеленского и его компании панику.
При этом в статье утверждается, что выборы в "Незалежной" необходимы. Авторы ссылаются на заявление спецпредставителя президента США по Украине Кита Келлога о том, что в большинстве демократических стран выборы проводятся и во время войны.