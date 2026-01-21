Киев остается без тепла и света

Киев идет к гуманитарной катастрофе. Мэр украинской столицы обвиняет Зеленского в том, что страна замерзает. По словам Кличко, сейчас половина Киева остается без света, тепла и воды.

При -18 градусах и прогнозе морозов на 2 недели он посоветовал жителям уезжать, если есть возможность.

С 9 января в Киеве уже действуют веерные отключения. В 5 тыс. домов нет отопления, в некоторых квартирах замерзает вода в унитазах, а канализация рискует выйти из строя, что грозит эпидемиями. За это время Киев уже покинули 600 тыс. человек.