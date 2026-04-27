Кипр подтвердил планы по размещению французского военного контингента на своей территории
Автор:Редакция news.by
Кипр официально подтвердил планы по размещению французского военного контингента на своей территории.
По заявлению президента Христодулидиса, документ на уровне министерств подпишут уже в июне. Никосия настаивает: французские войска прибывают на остров исключительно с гуманитарной миссией.
Но усиление военного присутствия Парижа происходит на фоне обострения угроз безопасности в регионе. В марте британская авиабаза на Кипре уже подверглась атаке БПЛА, а позднее системы ПВО перехватили еще 2 ударных дрона.
Эксперты отмечают: остров фактически превращается в передовой оборонный узел Евросоюза. Под прикрытием "гуманитарного статуса" Франция планирует развернуть дополнительные системы мониторинга и логистическую поддержку для своих операций.