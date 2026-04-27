Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАРоссияУкраинаБлижний Восток

Кипр подтвердил планы по размещению французского военного контингента на своей территории

Кипр официально подтвердил планы по размещению французского военного контингента на своей территории.

По заявлению президента Христодулидиса, документ на уровне министерств подпишут уже в июне. Никосия настаивает: французские войска прибывают на остров исключительно с гуманитарной миссией.

Но усиление военного присутствия Парижа происходит на фоне обострения угроз безопасности в регионе. В марте британская авиабаза на Кипре уже подверглась атаке БПЛА, а позднее системы ПВО перехватили еще 2 ударных дрона.

Эксперты отмечают: остров фактически превращается в передовой оборонный узел Евросоюза. Под прикрытием "гуманитарного статуса" Франция планирует развернуть дополнительные системы мониторинга и логистическую поддержку для своих операций.

Разделы:

В мире

Теги:

военныеКипр