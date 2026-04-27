Кипр подтвердил планы по размещению французского военного контингента на своей территории

Кипр официально подтвердил планы по размещению французского военного контингента на своей территории.

По заявлению президента Христодулидиса, документ на уровне министерств подпишут уже в июне. Никосия настаивает: французские войска прибывают на остров исключительно с гуманитарной миссией.

Но усиление военного присутствия Парижа происходит на фоне обострения угроз безопасности в регионе. В марте британская авиабаза на Кипре уже подверглась атаке БПЛА, а позднее системы ПВО перехватили еще 2 ударных дрона.