Кир Стармер вынужден отстраниться от предвыборной гонки
Автор:Редакция news.by
Премьер-министр Великобритании отстранился от участия в избирательной кампании правящей Лейбористской партии из-за крайне низкой личной популярности. Об этом сообщает газета "Дейли телеграф" в преддверии выборов в органы местного самоуправления, которые пройдут 7 мая.
По наблюдениям издания, из-за токсичного образа Стармера лейбористы предпочли дистанцироваться от премьер-министра.
В партии говорят, что самые разные группы общества испытывают к премьеру глубокую ненависть. Это подтверждают и результаты опроса: работой Стармера на посту премьера недовольны 74 % избирателей.
Фото ТАСС