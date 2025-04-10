Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоПроисшествияВ миреРегионыКультураЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Китай на фоне пошлин будет сокращать импорт фильмов из США

Китай на фоне пошлин будет сокращать импорт фильмов из США

Китай на фоне пошлин США будет сокращать количество импортируемых американских фильмов, заявило в четверг Национальное управления по делам кинематографии КНР. Об этом сообщают РИА Новости.

"Ошибочные действия правительства США по злоупотреблению пошлинами в отношении Китая неизбежно приведут к дальнейшему снижению благосклонности внутренней аудитории к американским фильмам", - говорится в заявлении управления.

Отмечается, что Китай "будет руководствоваться правилами рынка, уважать выбор зрителей и умеренно сокращать количество импортируемых фильмов США".

Китай с четверга увеличил дополнительную тарифную ставку на импортируемые из США товары с ранее объявленных 34 % до 84 %. Это стало ответом на повышение Вашингтоном пошлин в отношении китайских товаров до 104 %. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что на фоне "неуважения", которое Китай якобы проявил в отношении мировых рынков, Вашингтон немедленно повышает пошлины на товары из КНР до 125 %.

Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10 %. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.

СШАКитай