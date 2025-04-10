Китай на фоне пошлин будет сокращать импорт фильмов из США

Китай на фоне пошлин США будет сокращать количество импортируемых американских фильмов, заявило в четверг Национальное управления по делам кинематографии КНР. Об этом сообщают РИА Новости.

"Ошибочные действия правительства США по злоупотреблению пошлинами в отношении Китая неизбежно приведут к дальнейшему снижению благосклонности внутренней аудитории к американским фильмам", - говорится в заявлении управления.

Отмечается, что Китай "будет руководствоваться правилами рынка, уважать выбор зрителей и умеренно сокращать количество импортируемых фильмов США".

Китай с четверга увеличил дополнительную тарифную ставку на импортируемые из США товары с ранее объявленных 34 % до 84 %. Это стало ответом на повышение Вашингтоном пошлин в отношении китайских товаров до 104 %. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что на фоне "неуважения", которое Китай якобы проявил в отношении мировых рынков, Вашингтон немедленно повышает пошлины на товары из КНР до 125 %.