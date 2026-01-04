Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Китай призвал США немедленно освободить Мадуро и его супругу

Китай призывает США обеспечить личную безопасность президента Венесуэлы Мадуро и его супруги, а также немедленно освободить их и урегулировать этот вопрос путем диалога, заявили в МИД КНР.

Сейчас Николас Мадуро и Силия Флорес находятся в центре содержания в Нью-Йорке. По данным СМИ, 5 января Мадуро предстанет перед федеральным судом Манхэттена по обвинениям, связанным с хранением наркотиков и оружия.

Пока президент Венесуэлы Мадуро незаконно находится под стражей в Нью-Йорке, исполняющей обязанности главы государства назначена Делси Родригес. Такое решение принято Конституционной палатой Верховного суда Боливарианской Республики. В постановлении говорится, что Родригес "принимает на себя должность президента, чтобы гарантировать преемственность управления и всестороннюю защиту страны".

