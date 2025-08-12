Китай разрывает контакты с президентом Чехии после его встречи с далай-ламой XIV

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что власти Китая разрывают все контакты с президентом Чехии Петром Павелом из-за его встречи с далай-ламой XIV, которая нанесла ущерб суверенитету Китая.

"Несмотря на представления, которые мы неоднократно делали чешской стороне, а также решительный протест Китая, президент Чехии Петр Павел настоял на встрече с далай-ламой в Индии. Это серьезное нарушение политических обязательств властей Чехии перед китайским правительством, нанесение ущерба суверенитету и территориальной целостности КНР, - подчеркнул он, комментируя поездку чешского лидера. - В связи с провокационными действиями Петра Павела Китай принял решение не поддерживать с ним никаких контактов".

Как уточнил официальный представитель, Пекин в очередной раз официально выразил Праге категорическое недовольство.

В тибетском буддизме школы гелугпа далай-лама считается перерождением бодхисаттвы Авалокитешвары - божества сострадания. Процесс передачи (тулку) от умершего далай-ламы некоему ребенку продолжается несколько лет и сопровождается рядом верификационных обрядов, которые проводятся под надзором авторитетных лам.