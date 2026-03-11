3.73 BYN
Китай создал углеродное волокно в 10 раз прочнее обычной стали
Автор:Редакция news.by
Китай 11 марта представил самостоятельно разработанное и созданное сверхпрочное углеродное волокно марки T1200, которое, как ожидается, найдет применение в аэрокосмической промышленности, экономике малых высот и человекоподобной робототехнике. Об этом сообщает Синьхуа.
Новшество является промышленной продукцией для массового производства на уровне 100 т в год. Это сделает Китай первой в мире страной, обладающей такой мощностью массового производства сверхпрочного углеродного волокна этой марки.
Диаметр нового углеродного волокна составляет менее одной десятой диаметра человеческого волоса, но при этом его прочность на растяжение в 10 раз выше, чем у обычной стали, а плотность составляет всего лишь четверть плотности стали.