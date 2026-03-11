Китай создал углеродное волокно в 10 раз прочнее обычной стали

Скриншот видео news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/78d47b6b-472d-4448-873e-ac85cdb1eb3b/conversions/62489544-70c5-4ca7-bfee-31f4a3a4e776-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/78d47b6b-472d-4448-873e-ac85cdb1eb3b/conversions/62489544-70c5-4ca7-bfee-31f4a3a4e776-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/78d47b6b-472d-4448-873e-ac85cdb1eb3b/conversions/62489544-70c5-4ca7-bfee-31f4a3a4e776-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/78d47b6b-472d-4448-873e-ac85cdb1eb3b/conversions/62489544-70c5-4ca7-bfee-31f4a3a4e776-xl-___webp_1920.webp 1920w

Китай 11 марта представил самостоятельно разработанное и созданное сверхпрочное углеродное волокно марки T1200, которое, как ожидается, найдет применение в аэрокосмической промышленности, экономике малых высот и человекоподобной робототехнике. Об этом сообщает Синьхуа.

Новшество является промышленной продукцией для массового производства на уровне 100 т в год. Это сделает Китай первой в мире страной, обладающей такой мощностью массового производства сверхпрочного углеродного волокна этой марки.