Китай выдвинул предложения из 4 пунктов по содействию миру и стабильности в регионе

Безопасность - это предпосылка развития. А развитие - гарантия безопасности. Пекин готов делиться возможностями своей модернизации со странами Ближнего Востока. И как отметил посол КНР в Беларуси, вносить свой вклад в стабильность региона вместе с партнерами на международной арене.

"Китай готов вместе с международным сообществом, в том числе и Беларусью, продолжать вносить вклад в поддержание мира и стабильности в регионе Ближнего Востока и Персидского залива. Председатель Си Цзиньпин в Китае на встрече с наследным принцем Абу-Даби ОАЭ выдвинул 4 предложения по защите и укреплению мира и стабильности на Ближнем Востоке, включая приверженность мирному сосуществованию, государственному суверенитету, верховенству права, а также координации развития и безопасности. Эти важные предложения отражают последовательную позицию и активные усилия Китая по поддержанию мира и прекращению огня, а также восстановлению стабильности в нашем регионе Ближнего Востока".