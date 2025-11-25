3.70 BYN
2.92 BYN
3.37 BYN
Китайский космический корабль "Шэньчжоу-22" внепланово вылетел на орбиту
Автор:Редакция news.by
Китай успешно осуществил запуск корабля "Шэньчжоу-22" к своей орбитальной станции. Он направляется для замены пристыкованного корабля-предшественника, который был поврежден в результате попадания космического мусора.
"Шэньчжоу-22" полетел в беспилотном режиме: на его борту нет людей. Он загружен дополнительными запасами продовольствия, расходных материалов и оборудования.
По плану, корабль должен был стартовать лишь весной 2026 года, однако обстоятельства вынудили изменить график.