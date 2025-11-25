Китайский космический корабль "Шэньчжоу-22" внепланово вылетел на орбиту

Китай успешно осуществил запуск корабля "Шэньчжоу-22" к своей орбитальной станции. Он направляется для замены пристыкованного корабля-предшественника, который был поврежден в результате попадания космического мусора.

"Шэньчжоу-22" полетел в беспилотном режиме: на его борту нет людей. Он загружен дополнительными запасами продовольствия, расходных материалов и оборудования.