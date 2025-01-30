Количество краж в британских магазинах достигло рекордных показателей

Количество краж в магазинах Великобритании и сопутствующие убытки достигли в 2023-2024 финансовом году рекордных показателей. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в четверг на сайте Британского консорциума предприятий розничной торговли (BRC), сообщает РИА Новости.

"Число краж достигло рекордного за все время уровня: свыше 20 млн инцидентов (более 55 тыс. в день)", - сказано в сообщении.

Такой рост преступности привел к убыткам для ритейлеров в размере 2,2 млрд фунтов стерлингов, сообщает консорциум. Это стало самой большой цифрой, превысив на 400 млн фунтов показатели годом ранее, говорится в пресс-релизе.

Рекорда достигла и сумма, которую магазины направляют на предотвращение преступлений: в 2023-2024 году ритейлеры потратили 1,8 млрд фунтов на установку камер видеонаблюдения, оборудования против краж и увеличение числа сотрудников охраны, указывает BRC.

Помимо этого, в британских магазинах зафиксирован рост насилия по отношению к сотрудникам. Число таких инцидентов, включающих сексуальное и физическое насилие, угрозы оружием и оскорбления на расовой почве, выросло до 2 тыс. в день, что в три раза больше, чем в 2020 году, сообщает организация.