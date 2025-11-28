3.72 BYN
Количество жертв наводнения в Таиланде увеличилось до 145
Автор:Редакция news.by
Количество жертв наводнения в Таиланде возросло до 145, сообщили в Минздраве королевства. В целом стихийное бедствие затронуло более 3 млн жителей и около миллиона домохозяйств.
В некоторых районах вода поднималась до 1,5 - 3 метров. До сих пор проводится массовая эвакуация граждан и туристов. В некоторых районах объявлен режим ЧП. Напомним, наводнение стало следствием усиленных муссонных дождей.